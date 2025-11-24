Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

«Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский бронетранспортер М113, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 28 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.