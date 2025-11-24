Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне работы группировки «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Кучеровки, Глушковки, Куриловки, Богуславки, Нечволодовки, Нового Мира и Подолов в Харьковской области, Красного Лимана, Дибровы и Дробышево в ДНР.

«Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера, включая американский бронетранспортер М113, пять боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 28 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов», — говорится в сводке российского ведомства.