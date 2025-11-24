Подразделения «Южной» группировки уничтожили более 235 военных ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Степановка, Краматорск, Васюковка, Иванополье и Северск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада материальных средств и горючего.