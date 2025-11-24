Ричмонд
Подразделения «Южной» группировки уничтожили более 235 военных ВСУ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 235 боевиков и две боевые бронемашины в зоне действий «Южной» группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Степановка, Краматорск, Васюковка, Иванополье и Северск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны уточнило, что противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада материальных средств и горючего.