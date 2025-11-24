Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Степногорск Запорожской области и Приднепровское Херсонской области», — следует из сообщения МО.
В Минобороны уточнили, что российские военные уничтожили более 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов, материальных средств и горючего.