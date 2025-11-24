Ричмонд
ВС России ударили по украинским портам, использовавшимся в интересах ВСУ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что также были поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 345 беспилотников самолетного типа, рассказали в МО РФ.