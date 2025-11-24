ВС России ударили по украинским портам, использовавшимся в интересах ВСУ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.