Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Центр» освободила два микрорайона в Красноармейске

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Группировка «Центр» освободила в Красноармейске микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное в ДНР, в Димитрове освобождено 148 зданий, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Таким образом, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.