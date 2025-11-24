Группировка «Центр» освободила два микрорайона в Красноармейске

Таким образом, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.