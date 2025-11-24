«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский, продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 148 зданий», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Таким образом, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.