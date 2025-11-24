Главное из брифинга Минобороны 24 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.