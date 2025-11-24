ВС РФ освободили село в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Затишье Запорожской области.
«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также атаковали мотопехотную бригаду и штурмовой полк в районе двух населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад» улучшил тактическое положение
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Кучеровка, Глушковка, Куриловка, Богуславка, Нечволодовка, Новый Мир, Подолы Харьковской области, Красный Лиман, Диброва и Дробышево ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 230 военнослужащих, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, пусковая установка РСЗО APR-40, девять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 235 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 19 автомобилей, артиллерийского орудия, трех складов материальных средств и горючего.
Подразделения «Центра» освобождают Красноармейск
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали семь бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Доброполье, Сергеевка, Белицкое, Родинское ДНР, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии полностью освободили микрорайоны Горняк и Шахтерский и продолжили зачистку населенного пункта Ровное.
Российские бойцы отразили восемь атак подразделений двух бригад и штурмового полка противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 35 боевиков и бронетранспортер М113.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города, освободили 148 зданий.
«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 425 боевиков, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и 155-мм американская гаубица М777.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Малиновка, Гуляйполе, Воздвижевка, Доброполье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.
Потери ВСУ: порядка 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и радиолокационная станция RADA.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Степногорск Запорожской области и Приднепровское Херсонской области.
ВСУ лишились более 70 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, 21 автомобиля, орудия полевой артиллерии, семи станций РЭБ, шести складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 345 БПЛА самолетного типа.