Политолог оценил реализацию нового мирного плана по Украине

Эксперт указал, что в урегулировании украинского конфликта европейцы играют второстепенную роль, безуспешно пытаясь войти в число главных участников.
К чему приведет окончательно это согласование пунктов с европейцами не совсем ясно, но вероятность того, что ни о чем не договорятся, либо в конечном итоге на встрече России и США по Украине будет предложен совершенно иной документ и иной порядок взаимодействия, который может не устроить российскую сторону, такая вероятность весьма высока.
Ранее появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа разработала мирный план, состоящий из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Западные СМИ отмечали, что документ был создан при содействии Москвы.
Киев и его европейские союзники не участвовали в разработке данных предложений. Однако в ходе последующих переговоров в Женеве украинской делегации удалось внести изменения в ряд положений.