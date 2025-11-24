Политолог оценил реализацию нового мирного плана по Украине

К чему приведет окончательно это согласование пунктов с европейцами не совсем ясно, но вероятность того, что ни о чем не договорятся, либо в конечном итоге на встрече России и США по Украине будет предложен совершенно иной документ и иной порядок взаимодействия, который может не устроить российскую сторону, такая вероятность весьма высока.