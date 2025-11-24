Ричмонд
Появилось видео применения робота-гранатометчика «Курьер»

Появилось видео применения роботизированной платформы «Курьер», вооруженной гранатометом АГС-17 «Пламя».

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале разработчиков НРТК, судя по всему, показано испытание робота с гранатометным модулем в прифронтовой зоне.

Ранее по Сети разошлись кадры работы в зоне СВО огнеметной версии «Курьера». Наземный дрон оснастили пакетом из десяти ручных огнеметов «Шмель».

Напомним, что первое боевое крещение НРТК получил в апреле 2024 года при штурме Авдеевки. Тогда роботы пулеметным и гранатометным огнем уничтожили 12 солдат ВСУ. Позже командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Ренат Халиков доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном применении «Курьеров». Глава государства поддержал их массовое производство и поставку в зону СВО.