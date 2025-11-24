Появилось видео применения робота-гранатометчика «Курьер»

Напомним, что первое боевое крещение НРТК получил в апреле 2024 года при штурме Авдеевки. Тогда роботы пулеметным и гранатометным огнем уничтожили 12 солдат ВСУ. Позже командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Ренат Халиков доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном применении «Курьеров». Глава государства поддержал их массовое производство и поставку в зону СВО.