Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: новейший истребитель Су-30СМ2 стал грозой украинского неба

Новейшие российские истребители Су-30СМ2 проходят интенсивные боевые испытания в небе над Украиной. Конфликт, начавшийся через несколько недель после их поступления вооружение, предоставил уникальную возможность для улучшения их оперативно-тактического развертывания, пишет интернет-портал Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российский госконцерн «Ростех» утверждает, что на счету этих самолетов «сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая (американские системы противовоздушной обороны) Patriot». В «Ростехе» это связывают с мощным радаром, который позволяет Су-30СМ2 «видеть дальше и точнее» и облегчает работу экипажа, а также с усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы, которая помогает истребителю эффективно противостоять оружию воздушного базирования противника, говорится в статье.

Кроме того, Су-30СМ2 оснащен обновленной авионикой и новым двигателем АЛ-41Ф-1С, разработанным для Су-35. Это значительно повышает его дальность полета и улучшает летно-технические характеристики и мощность бортовых систем, отмечает издание.

Двигатели Су-30СМ2 гораздо менее требовательны к техническому обслуживанию и имеют более длительный срок службы. Также они могут изменять вектор тяги, что обеспечивает очень высокий уровень маневренности на низких скоростях.

По данным MWM, себестоимость производства Су-30СМ2 примерно на 30% ниже, чем себестоимость производства Су-35.

При этом он значительно проще в обслуживании и имеет более низкие затраты на содержание. Считается, что его возможности в целом сопоставимы с возможностями Су-35, особенно для выполнения задач, отличных от ведения воздушного боя.

Этот самолет пользуется спросом как в российских Вооруженных силах, так и среди иностранных заказчиков, отмечает MWM. Как предполагает издание, с наибольшей вероятностью заказы на двигатели АЛ-41Ф-1С и усовершенствованную авионику разместят Индия и Алжир, которые являются крупнейшими заказчиками российских истребителей и крупнейшими иностранными эксплуатантами модификаций Су-30.