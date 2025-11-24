MWM: новейший истребитель Су-30СМ2 стал грозой украинского неба

Российский госконцерн «Ростех» утверждает, что на счету этих самолетов «сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая (американские системы противовоздушной обороны) Patriot». В «Ростехе» это связывают с мощным радаром, который позволяет Су-30СМ2 «видеть дальше и точнее» и облегчает работу экипажа, а также с усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы, которая помогает истребителю эффективно противостоять оружию воздушного базирования противника, говорится в статье.