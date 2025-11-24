В Сызрани число жертв атаки БПЛА увеличилось до трёх

Глава Сызрани Сергей Володченков сообщил в своём телеграм-канале, что число погибших в результате атаки беспилотников на город 22 ноября выросло до трёх человек.
Напомним, в ночь на 22 ноября над Самарской областью было сбито 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В Сызрани продолжаются поисковые работы в местах возможного падения БПЛА, специалисты занимаются обнаружением и обезвреживанием найденных устройств.
Режим повышенной готовности в городе уже снят, однако местные власти отменили все развлекательные мероприятия в целях безопасности и в знак траура по погибшим.
По данным Минобороны РФ, в небе над регионом были уничтожены 15 беспилотников самолетного типа.
