Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: две новые немецкие батареи Patriot не помогут Украине

Украина получила от Германии две новые ракетные батареи MIM-104 Patriot для систем противовоздушной обороны большой дальности. Украинские военные сообщили, что эти комплексы уже активированы и размещены для защиты объектов повышенной опасности в стране, в том числе в Киеве, и стратегических логистических коридоров, сообщает интернет-портал Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание пишет, что местные экипажи прошли подготовку в Германии и Польше и готовы приступить к работе, а сами Patriot интегрируются с системами меньшей дальности, такими как NASAMS и IRIS-T, для обеспечения многоуровневой защиты.

Батареи Patriot стали особенно важными для Украины из-за крайнего истощения ее сети зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук-М2, унаследованных от Советского Союза.

Ранее они составляли самую крупную и мощную сеть ракет класса «земля-воздух» в Европе, напоминает издание.

В августе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ускоренная поставка систем была продиктована необходимостью отреагировать на активизацию российских ударов по Украине. «Предварительным условием было то, что американский производитель поставит нам новые системы Patriot в кратчайшие сроки, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства перед НАТО. Это обязательство американской стороной было выполнено», — пояснил Писториус. ФРГ, как уточняет MWM, получила от США системы Patriot, которые предназначались для Швейцарии.

Однако, несмотря на значительные усилия по наращиванию производства Patriot, скорость уничтожения этих систем на Украине российской армией намного превышает коллективные возможности западных союзников Киева по пополнению своих запасов.

Эффективность Patriot против российских комплексных атак ракетами и беспилотниками все чаще ставится под сомнение. В последние месяцы украинские и западные источники открыто признают, что способность ЗРК Patriot перехватывать российские ракеты ограничена.

Особенно беспомощны они перед такими российскими баллистическими ракетами, как «Искандер-М», которые могут успешно маневрировать и выбирать сложные подходы к атаке.

Кроме того, каждая система Patriot стоит порядка 2,5 млрд долларов и является самой дорогой системой, стоящей на вооружении Украины. Финансирование ее поставок Киеву стало особенно обременительным для Германии и других стран Запада, обращает внимание MWM.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше