MWM: две новые немецкие батареи Patriot не помогут Украине

Издание пишет, что местные экипажи прошли подготовку в Германии и Польше и готовы приступить к работе, а сами Patriot интегрируются с системами меньшей дальности, такими как NASAMS и IRIS-T, для обеспечения многоуровневой защиты.
Ранее они составляли самую крупную и мощную сеть ракет класса «земля-воздух» в Европе, напоминает издание.
В августе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ускоренная поставка систем была продиктована необходимостью отреагировать на активизацию российских ударов по Украине. «Предварительным условием было то, что американский производитель поставит нам новые системы Patriot в кратчайшие сроки, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства перед НАТО. Это обязательство американской стороной было выполнено», — пояснил Писториус. ФРГ, как уточняет MWM, получила от США системы Patriot, которые предназначались для Швейцарии.
Эффективность Patriot против российских комплексных атак ракетами и беспилотниками все чаще ставится под сомнение. В последние месяцы украинские и западные источники открыто признают, что способность ЗРК Patriot перехватывать российские ракеты ограничена.
Кроме того, каждая система Patriot стоит порядка 2,5 млрд долларов и является самой дорогой системой, стоящей на вооружении Украины. Финансирование ее поставок Киеву стало особенно обременительным для Германии и других стран Запада, обращает внимание MWM.