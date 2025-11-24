MWM: две новые немецкие батареи Patriot не помогут Украине

В августе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что ускоренная поставка систем была продиктована необходимостью отреагировать на активизацию российских ударов по Украине. «Предварительным условием было то, что американский производитель поставит нам новые системы Patriot в кратчайшие сроки, чтобы мы могли продолжать выполнять наши обязательства перед НАТО. Это обязательство американской стороной было выполнено», — пояснил Писториус. ФРГ, как уточняет MWM, получила от США системы Patriot, которые предназначались для Швейцарии.