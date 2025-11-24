Борис Костянов из Камышинa погиб в зоне СВО

Земляки в телеграм-канале «Жесть. Камышин» написали, что мужчина был мобилизован еще в 2022 году и спустя год трагически погиб. До отправки в зону СВО Борис работал инженером-энергетиком на местном заводе. Он имел звание младшего сержанта и за время службы менял должности — был артиллеристом, связистом, прошел обучение на сапера, а в последнее время участвовал в штурмовых действиях.