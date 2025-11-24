Ричмонд
Борис Костянов из Камышинa погиб в зоне СВО

На малой родине у бойца осталась семья.

Источник: РИА "Новости"

В Камышине Волгоградской области простятся с 32-летним Борисом Костяновым, погибшим в зоне специальной военной операции.

Земляки в телеграм-канале «Жесть. Камышин» написали, что мужчина был мобилизован еще в 2022 году и спустя год трагически погиб. До отправки в зону СВО Борис работал инженером-энергетиком на местном заводе. Он имел звание младшего сержанта и за время службы менял должности — был артиллеристом, связистом, прошел обучение на сапера, а в последнее время участвовал в штурмовых действиях.

Последний раз со своей семье он смог пообщаться в сентябре 2023 года, предупредив, что пропадет со связи на неопределенное время. А 5 октября он погиб.

Власти города в официальном телеграм-канале опубликовали короткий некролог. О дате прощания с бойцом не сообщается.

Ранее в Кикивдзенском районе области похоронили бойца СВО Валерия Резникова.