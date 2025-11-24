Система ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.
Всего за последние четыре часа он сообщил о девяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву.