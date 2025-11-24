TNI: российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали еще смертоноснее

«Ланцет» изготовлен из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограмм, включая полезную нагрузку в 3 килограмма. Беспилотник можно использовать как в разведывательных, так и в ударных целях. Во время полета им можно управлять с помощью GPS-координат или визуального контроля, а на заключительном этапе полета — вручную с помощью электрооптического и телевизионного блока наведения на цель.