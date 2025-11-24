TNI: российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали еще смертоноснее

«Ланцет» изготовлен из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограмм, включая полезную нагрузку в 3 килограмма. Беспилотник можно использовать как в разведывательных, так и в ударных целях. Во время полета им можно управлять с помощью GPS-координат или визуального контроля, а на заключительном этапе полета — вручную с помощью электрооптического и телевизионного блока наведения на цель.
По данным компании ZALA, которая выпускает «Ланцет», дальность БПЛА 51-Э и 51Э-ИК составляет 45 километров, в воздухе они могут находиться до 50 минут. Дальность действия 52-Э и 52Э-ИК возросла до 35 километров, а время автономной работы — до 30 минут.
В боях на Украине «Ланцет» использовался для поражения украинских транспортных средств, передовых оперативных позиций и даже критически важных объектов инфраструктуры, таких как электростанции.
Зарубежные покупатели, которые познакомились с этой системой только в 2024 году, заинтересованы в ее экспортной версии. В статье отмечается, что система стала известна во всем мире после того, как продемонстрировала «высочайшую эффективность в боевых условиях». Российская сторона утверждает, что на выставке в Дубае она получила официальные запросы на «Ланцет» от десятков стран.