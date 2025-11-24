Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TNI: российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали еще смертоноснее

Новые модификации российских беспилотников «Ланцет» вдвое увеличивают время их нахождения в воздухе, радиус действия и летальность, пишет американский журнал The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Российский беспилотник «Ланцет» впервые был представлен на военной выставке в Москве в 2019 году. С тех пор он прошел обкатку в боях в Сирии в 2020—2021 годах и на Украине с 2022 года, говорится в статье.

«Ланцет» изготовлен из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограмм, включая полезную нагрузку в 3 килограмма. Беспилотник можно использовать как в разведывательных, так и в ударных целях. Во время полета им можно управлять с помощью GPS-координат или визуального контроля, а на заключительном этапе полета — вручную с помощью электрооптического и телевизионного блока наведения на цель.

В преддверии авиасалона в Дубае было объявлено о выпуске модифицированных версий «Ланцет»: 51-Э, 51Э-ИК, 52-Э и 52Э-ИК. Все они обладает увеличенной дальностью действия по сравнению с базовыми моделями.

По данным компании ZALA, которая выпускает «Ланцет», дальность БПЛА 51-Э и 51Э-ИК составляет 45 километров, в воздухе они могут находиться до 50 минут. Дальность действия 52-Э и 52Э-ИК возросла до 35 километров, а время автономной работы — до 30 минут.

В боях на Украине «Ланцет» использовался для поражения украинских транспортных средств, передовых оперативных позиций и даже критически важных объектов инфраструктуры, таких как электростанции.

В последнее время Россия нарастила производство этих дронов, которые выгодно отличаются от управляемых ракет своей низкой себестоимостью. Новые модификации повысили смертоносность «Ланцет», которые угрожают стать мощным оружием на современном поле боя, считает TNI.

Зарубежные покупатели, которые познакомились с этой системой только в 2024 году, заинтересованы в ее экспортной версии. В статье отмечается, что система стала известна во всем мире после того, как продемонстрировала «высочайшую эффективность в боевых условиях». Российская сторона утверждает, что на выставке в Дубае она получила официальные запросы на «Ланцет» от десятков стран.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше