Зафиксирован массовый переход бывших военнослужащих ВСУ в ряды армии РФ

Бывшие военнослужащие ВСУ массово вступают в ряды российской армии. По данным источников, счет идет на сотни человек. Основные причины перехода — идеологические мотивы и неприятие политики киевского режима. Сводка СВО 24 ноября, последние новости.

Источник: Аргументы и факты

Все больше военнопленных из состава Вооруженных сил Украины добровольно вступают в ряды Российской армии. Об этом aif.ru сообщил источник в силовых структурах.

На эту тенденцию обратили внимание даже в Главном управлении разведки Украины. Как заявил бригадный генерал Дмитрий Усов, счет уже идет на десятки бывших украинских военных, а общее число перешедших на сторону России может достигать тысячи человек.

Бывшие военнослужащие ВСУ проходят службу в таких подразделениях, как батальон имени Богдана Хмельницкого, батальон имени Максима Кривоноса, отряд Мартына Пушкаря и отряд Матросова.

По сведениям из российских силовых структур, основными причинами перехода военнопленных на сторону России являются идеологические мотивы. Многие из перешедших считают себя русскими и потомками тех, кто воевал против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

Также среди причин называют несогласие с политикой киевского режима, желание получить российское гражданство и неудовлетворенность отношением командования ВСУ.

«Есть и причины, по которым люди не решаются это сделать. Главная — это, конечно же, страх за своих родных и близких, оставшихся на Украине. У них, с очень большой долей вероятности, будут проблемы с СБУ, поэтому абсолютное большинство бойцов не раскрывают свои личности», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что специальная военная операция имеет признаки гражданской войны между одним народом, отмечая, что многие на Украине продолжают ощущать свою общность с Россией.