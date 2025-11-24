Силы ПВО сбили 40 беспилотников ВСУ

«Двадцать четвёртого ноября т.г. в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе восемь БПЛА, летевших на Москву, десять БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над территориями Брянской и Калужской областей и один БПЛА — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше