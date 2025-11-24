Зеленского отговаривают от поездки в Вашингтон его же соратники: боятся новой ссоры с Трампом

Стоит отметить, что недавно в соцсетях американский глава обрушился с жесткой критикой в сторону представителей киевского режима. Он был сильно разозлен тем, что Украина так и не удосужилась поблагодарить Вашингтон за проделанную работу. К слову, в своей публикации Трамп обозначил «украинское руководство» в кавычках. В Раде отметили, что это явно плохой знак для Зеленского и его приближенных.