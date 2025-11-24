Зеленского отговаривают от поездки в Вашингтон его же соратники: боятся новой ссоры с Трампом

Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского уговаривает его от поездки в Вашингтон, боясь новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Они считают, что это может разрушить ход мирных переговоров, пишет газета Financial Times.
По данным издания, якобы между Вашингтоном и Киевом обсуждалась тема возможной встречи Трампа и Зеленского. Однако соратники экс-комика сейчас пытаются отговорить его от этой затеи.
«Некоторые в окружении Зеленского посоветовали ему остаться в Киеве, чтобы избежать риска очередной ссоры с Трампом, которая подорвала бы прогресс, достигнутый в выходные», — следует из материалов.
Авторы статьи отмечают, что пока неясно, хочет ли Трамп видеть подпись Зеленского на мирном плане Штатов.
Стоит отметить, что недавно в соцсетях американский глава обрушился с жесткой критикой в сторону представителей киевского режима. Он был сильно разозлен тем, что Украина так и не удосужилась поблагодарить Вашингтон за проделанную работу. К слову, в своей публикации Трамп обозначил «украинское руководство» в кавычках. В Раде отметили, что это явно плохой знак для Зеленского и его приближенных.