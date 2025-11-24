Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: за шесть часов над территорией РФ сбили 40 украинских БПЛА

Больше всего дронов было замечено и уничтожено над территорией Московского региона.

Источник: Комсомольская правда

За последние шесть часов над территорией РФ было уничтожено 40 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении от военного ведомства в официальном Telegram-канале.

Больше всего дронов было замечено и уничтожено над территорией Московского региона. Минобороны сообщило о 14 уничтоженных украинских беспилотниках, восемь из которых направлялись к Москве. Десять дронов было уничтожено над республикой Крым. На один меньше — в акватории Черного моря. По три единицы БПЛА военные РФ перехватили в Брянской и Калужской области. Один беспилотник уничтожен в Курской области.

Ранее KP.RU сообщил, что за ночь на 24 ноября 2025 года силы российского ПВО перехватили и уничтожили более 340 беспилотников ВСУ. С начала СВО военные РФ уничтожили больше 98 тысяч дронов Украины над разными регионами РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше