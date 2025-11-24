Минобороны: за шесть часов над территорией РФ сбили 40 украинских БПЛА

Больше всего дронов было замечено и уничтожено над территорией Московского региона. Минобороны сообщило о 14 уничтоженных украинских беспилотниках, восемь из которых направлялись к Москве. Десять дронов было уничтожено над республикой Крым. На один меньше — в акватории Черного моря. По три единицы БПЛА военные РФ перехватили в Брянской и Калужской области. Один беспилотник уничтожен в Курской области.