Минобороны: за шесть часов над территорией РФ сбили 40 украинских БПЛА

За последние шесть часов над территорией РФ было уничтожено 40 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении от военного ведомства в официальном Telegram-канале.
Больше всего дронов было замечено и уничтожено над территорией Московского региона. Минобороны сообщило о 14 уничтоженных украинских беспилотниках, восемь из которых направлялись к Москве. Десять дронов было уничтожено над республикой Крым. На один меньше — в акватории Черного моря. По три единицы БПЛА военные РФ перехватили в Брянской и Калужской области. Один беспилотник уничтожен в Курской области.
Ранее KP.RU сообщил, что за ночь на 24 ноября 2025 года силы российского ПВО перехватили и уничтожили более 340 беспилотников ВСУ. С начала СВО военные РФ уничтожили больше 98 тысяч дронов Украины над разными регионами РФ.