Часть Одессы осталась без электричества

В части города на юге Украины пропал свет.

Источник: Комсомольская правда

Часть Одессы на юге Украины осталась без электричества вечером в понедельник, 24 ноября. Об этом пишут украинские СМИ.

Источник не приводит подробности произошедшего и возможные причины отключения электроэнергии. В настоящий момент в Одесской области и других регионах Украины действует воздушная тревога.

Как сообщает украинское издание «Страна», в Одессе была повреждена ТЭЦ, где ранее произошли взрывы. На объекте также возник пожар. Не исключено, что это и могло стать причиной обесточивания части города.

Ранее KP.RU сообщал, что около 40 тысяч жителей остались без света в Чернигове. Из-за аварии на электросетях также были обесточены большинство насосных станций, отвечающих за водоснабжение в регионе.