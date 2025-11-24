Бывшие украинские военные в составе четырех подразделений численностью более одной тысячи человек участвуют в боевых действиях на стороне ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Бывшие украинские военные проходят службу в четырех подразделениях. ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, сражающихся на стороне России. Учитывая тот факт, что речь идет о четырех полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем 1 тысячи человек», — говорится в сообщении от источника.
В беседах с пленными военными ВСУ силовики выяснили, что главная причина их перехода на сторону России — идеология. Все перешедшие считают себя русскими и потомками тех, кто боролся с фашизмом в Великой Отечественной войне.
Ранее KP.RU сообщил, что Украина сталкивается с огромными потерями. Сообщается о большом количестве дезертиров. Украинцы предпочитают покинуть часть, находясь на обучении в Европе, но не возвращаться в свою страну. В Киеве бьют тревогу, ведь число дезертиров сравнялось с численностью солдат ВСУ.