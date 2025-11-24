Минобороны: силы ПВО за три часа сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Силы ПВО продолжают успешное отражение вражеских атак с воздуха. Над регионами России с 20:00 до 23:00 был сбит 31 украинский беспилотник. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале, несколько украинских БПЛА были сбиты над 5 регионами и еще двумя морями. Большинство дронов сбито над морскими акваториями: 17 над Черным и 6 над Азовским морями. Еще 8 беспилотников уничтожены над российскими регионами, включая Крым, Курскую, Брянскую, Белгородскую области и Краснодарский край.
