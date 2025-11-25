Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Богодистов: В Геленджике идёт отражение атаки БПЛА

Власти призвали жителей Геленджика соблюдать осторожность во время атаки украинских беспилотников.

В Геленджике силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Богадистов.

Сообщение об атаке БПЛА глава города опубликовал ночью 25 ноября.

«Геленджичане, будьте осторожны, примите меры безопасности, отойдите от окон», — предупредил Алексей Богодистов. Также он напомнил о действующем запрете на съёмку работы ПВО и оперативных служб и публикации этих фото и видео в социальных сетях.

Ранее KP.RU сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск были повреждены три дома и пострадал один человек.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что в период с 20:00 до 23:00 24 ноября силы ПВО сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше