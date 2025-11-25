Мэр Богодистов: В Геленджике идёт отражение атаки БПЛА

В Геленджике силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Богадистов.
Сообщение об атаке БПЛА глава города опубликовал ночью 25 ноября.
«Геленджичане, будьте осторожны, примите меры безопасности, отойдите от окон», — предупредил Алексей Богодистов. Также он напомнил о действующем запрете на съёмку работы ПВО и оперативных служб и публикации этих фото и видео в социальных сетях.
Ранее KP.RU сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск были повреждены три дома и пострадал один человек.
Незадолго до этого в Минобороны рассказали, что в период с 20:00 до 23:00 24 ноября силы ПВО сбили 31 БПЛА ВСУ над регионами РФ.