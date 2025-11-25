В Чугуеве Харьковской области возникли перебои со светом и водоснабжением

В городе Чугуев, расположенном на востоке Украины, в Харьковской области, зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением. Такие сообщения публикуют украинские СМИ.
«Чугуев… В городе перебои с электро- и водоснабжением», — говорится в сообщении, распространенном одним из украинских изданий.
Какие-либо дополнительные подробности не приводятся. Однако известно, что ранее поступали сообщения о взрывах в Харьковской области.
Ранее KP.RU писал про настоящий блэкаут, который обрушился на Киев. Столица Украины буквально погрузилась во тьму после отключений электричества.
Также сообщалось о парализованном движении транспорта в Киеве из-за отключения электроэнергии.