Как сообщил замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин, на фоне успешного наступления российских военных ВСУ испытывают серьезные трудности. На нескольких направлениях для украинских бойцов сложилась критическая обстановка.
«На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения ВС РФ я давно не помню», — написал Жорин в Telegram-канале.
Он отметил, что проблема заключается не столько в утрате отдельных населенных пунктов, сколько в серьезном улучшении оперативной ситуации у ВС РФ на нескольких участках. Жорин также добавил, что пока все обсуждают мирный план по Украине, ситуация на передовой продолжает изменяться, и не в пользу ВСУ.
Ранее источник в силовых структурах сообщал, что более 1000 бывших украинских военных входят в четыре подразделения, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВС РФ.