ВСУ пожаловались на быстрое передвижение ВС РФ: российские бойцы улучшили положение на нескольких участках

Он отметил, что проблема заключается не столько в утрате отдельных населенных пунктов, сколько в серьезном улучшении оперативной ситуации у ВС РФ на нескольких участках. Жорин также добавил, что пока все обсуждают мирный план по Украине, ситуация на передовой продолжает изменяться, и не в пользу ВСУ.