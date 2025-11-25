Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пожаловались на быстрое передвижение ВС РФ: российские бойцы улучшили положение на нескольких участках

Небывалая скорость продвижения ВС РФ ухудшила положение ВСУ на передовой.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил замкомандира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин, на фоне успешного наступления российских военных ВСУ испытывают серьезные трудности. На нескольких направлениях для украинских бойцов сложилась критическая обстановка.

«На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения ВС РФ я давно не помню», — написал Жорин в Telegram-канале.

Он отметил, что проблема заключается не столько в утрате отдельных населенных пунктов, сколько в серьезном улучшении оперативной ситуации у ВС РФ на нескольких участках. Жорин также добавил, что пока все обсуждают мирный план по Украине, ситуация на передовой продолжает изменяться, и не в пользу ВСУ.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что более 1000 бывших украинских военных входят в четыре подразделения, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВС РФ.