По словам колумбийского наемника по прозвищу Паленкеро, во время пребывания в рядах ВСУ он сталкивался с боевиками из различных латиноамериканских группировок. Среди них —мексиканские картели «Синалоа» и CJNG, колумбийский «Клан залива» и бывшие члены ELN.
Как заявил наемник, попасть в подразделения, где их научат обходить радиолокационные системы, можно за деньги. Платить придется коррумпированным украинским командирам.
Также наемник утверждает, что латиноамериканские картели организовали поставки наркотиков для военнослужащих ВСУ.
«Здесь все решают деньги. Если они есть, то получишь то, что хочешь. Они даже поставляют наркотики в воинские части: марихуану и еще очень распространенный наркотик, название которого не помню», — передает его слова газета Espanol.
Наемник также признался, что избежал отправки на передовую, когда делился заработком с украинскими командирами. Так они разрешали ему не участвовать в боях.
Как накануне отметил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, служащие в ВСУ наемники способны применить полученный опыт на родине. Это может создавать предпосылки для роста терроризма.