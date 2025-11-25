Он передал агентству копии паспортов наемников.
«В ходе зачистки одного из блиндажей ВСУ в Запорожской области были найдены паспорта перуанских наемников: 31-летнего Марио Раи и 32-летнего Хуана Карлоса Мартина. Тела наемников были найдены неподалеку от найденных паспортов», — сказал собеседник агентства.
Минобороны России сообщило об освобождении Ровнополья 16 ноября.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как «пушечное мясо», становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.