Пленный Сидельник рассказал о лжи командиров ВСУ: запугивали российскими бойцами и пленом, но все оказалось совсем не так

Пленный солдат ВСУ Иван Сидельник заявил РИА Новости, что украинские командиры намеренно запугивают подчиненных, когда рассказывают о якобы жестокости российских военных к пленным.
«Нас пугали, чтобы в плен не сдаваться ни в коем случае, потому что там… изуродуют. Как оказалось, все наоборот. Ты военнопленный, ты уже в плену, ты побежден. Выполняй приказания, не ходи, конечно, ты не на гражданке», — рассказал пленный.
По его словам, российские солдаты обращаются с пленными корректно, без проявлений жестокости.
Однако пленный украинский военный Виктор Мовчан накануне рассказал, что провинившихся в ВСУ подвергают жестоким наказаниям. Среди них привязывание к деревьям и содержание в ямах. Это, по словам пленного, можно расценивать как пытки.
Как ранее писал KP.RU, страх перед повторной отправкой на передовую приводит к тому, что пленные бойцы ВСУ все чаще отказываются от участия в обменах.