Пленный Сидельник рассказал о лжи командиров ВСУ: запугивали российскими бойцами и пленом, но все оказалось совсем не так

«Нас пугали, чтобы в плен не сдаваться ни в коем случае, потому что там… изуродуют. Как оказалось, все наоборот. Ты военнопленный, ты уже в плену, ты побежден. Выполняй приказания, не ходи, конечно, ты не на гражданке», — рассказал пленный.