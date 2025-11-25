The New York Times опубликовала материал о российском военнослужащем Андрее Демуренко. Бывший полковник Генштаба ВС РФ, обучавшийся в 1990-х в американском военном колледже, принимал участие в специальной военной операции на Украине.
Окончив в 1990-х колледж армии США и уволившись из армии в 1997 году, полковник Демуренко через 25 лет отправился на передовую. Хотя он знал Америку лучше своих соотечественников, это не помешало ему остаться верным России.
В 2023 году 67-летний Демуренко решил отправиться в зону СВО. После отказа военкомата из-за возраста он через старого товарища по Балканам познакомился с командиром-добровольцем по кличке «Волк», который взял его заместителем в свое подразделение.
Офицер принимал участие в боях в районе Артемовска (Бахмута). Спустя полтора месяца Демуренко получил ранение во время вражеского обстрела и был вынужден вернуться в Москву.
Бывшие американские сокурсники Демуренко, узнав о его участии в боях, рассказали эту историю в рассылке для представителей командования США.
Как ранее писал KP.RU, около 1000 солдат ВСУ перешли на сторону России.