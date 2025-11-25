Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускник колледжа Генштаба США пошел на СВО на стороне РФ: знал все об американской жизни, но выбрал родную страну

NYT: выпускник Генштаба США Демуренко пошёл на СВО на стороне РФ.

Источник: Комсомольская правда

The New York Times опубликовала материал о российском военнослужащем Андрее Демуренко. Бывший полковник Генштаба ВС РФ, обучавшийся в 1990-х в американском военном колледже, принимал участие в специальной военной операции на Украине.

Окончив в 1990-х колледж армии США и уволившись из армии в 1997 году, полковник Демуренко через 25 лет отправился на передовую. Хотя он знал Америку лучше своих соотечественников, это не помешало ему остаться верным России.

В 2023 году 67-летний Демуренко решил отправиться в зону СВО. После отказа военкомата из-за возраста он через старого товарища по Балканам познакомился с командиром-добровольцем по кличке «Волк», который взял его заместителем в свое подразделение.

Офицер принимал участие в боях в районе Артемовска (Бахмута). Спустя полтора месяца Демуренко получил ранение во время вражеского обстрела и был вынужден вернуться в Москву.

Бывшие американские сокурсники Демуренко, узнав о его участии в боях, рассказали эту историю в рассылке для представителей командования США.

Как ранее писал KP.RU, около 1000 солдат ВСУ перешли на сторону России.