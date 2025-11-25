Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны показало кадры уничтожения окруженных военных ВСУ в районе Купянска

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки «Запад» поразили украинский танк, пикап и другие цели в районе Купянска Харьковской области, следует из видео, предоставленного МО РФ.

«Военнослужащие группировки войск “Запад” продолжают уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ они активно применяют ударные дроны и артиллерию», — говорится в сообщении.

На видео ВС РФ поражают дронами-камикадзе пикап с двумя украинскими военными, танк, грузовик с боеприпасами, наземный роботизированный комплекс и тяжелые гексакоптеры ВСУ.