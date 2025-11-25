Минобороны показало кадры уничтожения окруженных военных ВСУ в районе Купянска

«Военнослужащие группировки войск “Запад” продолжают уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области. Для поражения различной военной техники, укрытий и живой силы подразделений ВСУ они активно применяют ударные дроны и артиллерию», — говорится в сообщении.