Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области простятся с участником СВО, погибшем в Лысовке

В последний путь бойца проводят в Оконешниковском районе.

Источник: РИА "Новости"

В селе Куломзино Оконешниковского района Омской области состоятся похороны местного жителя Виталия Илюшина. Он погиб 16 ноября 2024 года в районе Лысовки ДНР при выполнении боевого задания. Контракт с Минобороны России 43-летний мужчина заключил в 2024 году.

Как сообщается в официальном паблике администрации Оконешниковского района, Виталий родился и жил в селе. Занимался хозяйством, работал в администрации сельского поселения. Имел много друзей, которыет отзываются о нем как о трудолюбивом и вежливом человеке.

Похороны состоятся 25 ноября с 14 до 15 часов у памятника защитникам Отечества.

На прошлой неделе в Усть-Ишимском районе простились с двумя молодыми бойцами. Им удалось послужить Родине несколько месяцев.

В регионе действует система поддержки ветеранов и участников СВО, а также их близких. Это более 40 различных мер. В ноябре на поддержку семей участников специальной военной операции правительство Омской области выделило дополнительно 38 млн рублей.