В Омской области простятся с участником СВО, погибшем в Лысовке

В селе Куломзино Оконешниковского района Омской области состоятся похороны местного жителя Виталия Илюшина. Он погиб 16 ноября 2024 года в районе Лысовки ДНР при выполнении боевого задания. Контракт с Минобороны России 43-летний мужчина заключил в 2024 году.
Как сообщается в официальном паблике администрации Оконешниковского района, Виталий родился и жил в селе. Занимался хозяйством, работал в администрации сельского поселения. Имел много друзей, которыет отзываются о нем как о трудолюбивом и вежливом человеке.
Похороны состоятся 25 ноября с 14 до 15 часов у памятника защитникам Отечества.
На прошлой неделе в Усть-Ишимском районе простились с двумя молодыми бойцами. Им удалось послужить Родине несколько месяцев.
В регионе действует система поддержки ветеранов и участников СВО, а также их близких. Это более 40 различных мер. В ноябре на поддержку семей участников специальной военной операции правительство Омской области выделило дополнительно 38 млн рублей.