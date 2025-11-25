ВС РФ поразили дронами позиции ВСУ в районе Красноармейска

«Операторы ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 51-й ОА уничтожили укрепленные позиции формирований ВСУ на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
На видео, предоставленном Минобороны РФ, видно поражение четырех позиций ВСУ.
Также в министерстве рассказали о расчетах гладкоствольных минометов «Василек» танкового полка 90-й танковой дивизии, которые поддерживают продвижение штурмовиков в Днепропетровской области.
В боевой работе расчеты миномета используют тактику кочующего орудия, постоянно меняя огневые позиции по фронту и в глубину. В числе задач — сковывание действий противника для создания условий продвижения штурмовых подразделений. Военнослужащие ведут беспокоящий огонь по ВСУ, ограничивая их перемещение, а также прицельно отрабатывают по вскрытым огневым точкам, прикрывающих отход противника.