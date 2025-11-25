Ночью 25 ноября объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись массированной комбинированной атаке. Об этом в Telegram-канале сообщили в Минэнерго Незалежной.
«В эти минуты идет массированная комбинированная атака на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации.
Как только позволит обстановка, пообещали украинские энергетики, начнутся оценка последствий и восстановительные работы.
Накануне ВСУ предприняли попытку атаковать российскую столицу. Системы ПВО Минобороны РФ уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов противника, которые направлялись в сторону Москвы.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил ранее, что Россия продолжает специальную военную операцию, и российские военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима.