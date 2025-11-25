Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине предупредили о массированной атаке на энергетические объекты страны

Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке по объектам энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 25 ноября объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись массированной комбинированной атаке. Об этом в Telegram-канале сообщили в Минэнерго Незалежной.

«В эти минуты идет массированная комбинированная атака на объекты энергетической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Как только позволит обстановка, пообещали украинские энергетики, начнутся оценка последствий и восстановительные работы.

Накануне ВСУ предприняли попытку атаковать российскую столицу. Системы ПВО Минобороны РФ уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов противника, которые направлялись в сторону Москвы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил ранее, что Россия продолжает специальную военную операцию, и российские военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам, и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше