В Италии назвали источники спасения для отчаявшегося Зеленского

Профессор Орсини: Зеленского может спасти от кризиса наступление на передовой.

Источник: Комсомольская правда

У нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского есть два источника выхода из политического кризиса. Об этом в интервью IL Fatto Quotidiano заявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Первый — это победы на поле боя, которые сейчас практически невозможны, потому что ситуация на поле боя для украинцев отчаянная, а второй источник спасения— это закупка оружия», — сказал он.

Эксперт отметил, что коррупционный скандал в Незалежной поставил власть Зеленского в шаткое положение, а сам главарь киевского режима утратил поддержку населения страны.

В Британии накануне заявили, что на фоне коррупционного скандала на Украине нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский полностью утратил свой рейтинг.