Марочко: ВС РФ в районе Синельникова заняли новые рубежи

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Российские военные в районе Синельникова смогли продвинуться и занять новые рубежи за последние трое суток, в Волчанске заканчивается зачистка южных окраин. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«ВС РФ продолжают выдавливать противника и формировать буферную зону на харьковском направлении. За последние трое суток нашим военнослужащим удалось продвинутся в лесистой местности в районе Синельникова, занять новые рубежи и позиции», — отметил он.

По словам Марочко, в Волчанске российские войска заканчивают мероприятия по зачистке южных окраин населенного пункта, в частном секторе проверено около 50 домостроений и подвальных помещений. Интенсивность боевых действий в данном районе остается на высоком уровне. Также расширена буферная зона северо-восточнее от Тихого и северо-западнее Мелового в Харьковской области.