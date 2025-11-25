Марочко: ВС РФ в районе Синельникова заняли новые рубежи

По словам Марочко, в Волчанске российские войска заканчивают мероприятия по зачистке южных окраин населенного пункта, в частном секторе проверено около 50 домостроений и подвальных помещений. Интенсивность боевых действий в данном районе остается на высоком уровне. Также расширена буферная зона северо-восточнее от Тихого и северо-западнее Мелового в Харьковской области.