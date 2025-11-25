Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки «Север» эвакуировали мирных жителей из города Волчанска Харьковской области и оказали им необходимую помощь. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках выполнения задач по обеспечению безопасности и защите мирного населения в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими 1 009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” была успешно проведена операция по эвакуации жителей Харьковской области. В этот раз военнослужащие мотострелкового полка эвакуировали семью из трех человек — отца Анатолия, матери Оксаны и их дочери Киры из города Волчанска», — сказали там.