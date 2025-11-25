Бойцы ВС РФ эвакуировали мирных жителей из Волчанска

«В рамках выполнения задач по обеспечению безопасности и защите мирного населения в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими 1 009-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” была успешно проведена операция по эвакуации жителей Харьковской области. В этот раз военнослужащие мотострелкового полка эвакуировали семью из трех человек — отца Анатолия, матери Оксаны и их дочери Киры из города Волчанска», — сказали там.