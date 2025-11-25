«Должна сесть за стол»: Власти Британии обратились к России из-за переговоров по украинскому урегулированию

Россия должна присоединиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, пишет Independent.
«Конечно, предстоит еще много работы, но самое главное — Россия сейчас должна сесть за стол переговоров», — заявила британская чиновница.
По словам Купер, относительно украинского урегулирования ведется «интенсивная работа».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия имеет «право голоса» в разработке плана по урегулированию.
Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что конкретных переговоров по плану США по Украине еще не было.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по Украине.