Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Должна сесть за стол»: Власти Британии обратились к России из-за переговоров по украинскому урегулированию

Глава МИД Британии призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Россия должна присоединиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, пишет Independent.

«Конечно, предстоит еще много работы, но самое главное — Россия сейчас должна сесть за стол переговоров», — заявила британская чиновница.

По словам Купер, относительно украинского урегулирования ведется «интенсивная работа».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия имеет «право голоса» в разработке плана по урегулированию.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что конкретных переговоров по плану США по Украине еще не было.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по Украине.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше