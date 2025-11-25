Требования Украины к России, которые Киев пытается внести в мирный план, нелепы, поскольку Москва побеждает на передовой. Об этом в соцсети Х заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
«Спойлер: Украина проиграла… Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — написал бизнесмен.
Ранее в Финляндии возмутились из-за действий Соединенных Штатов Америки, которые якобы помогли России добиться унижения НАТО в составленном американцами плане мирного урегулирования украинского конфликта.
Также сообщалось, что после переговоров в Женеве американский мирный план по Украине уменьшился с 28 до 19 пунктов. Какие именно пункты были изъяты, источники издания не уточнили.