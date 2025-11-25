Депортированных из Польши украинцев направляют в 80-ю десантную бригаду ВСУ. После этого их отправляют на передовую в районе Садков Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Восьмидесятую отдельную десантно-штурмовую бригаду начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины. Прямо из пропускного пункта они отправляются в учебный центр под Луцком, после чего на передовые позиции в районе Садков», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее писал KP.RU, киевское руководство бросило около 1000 военных на верную смерть. Эти бойцы оказались в полном окружении в Покровско-Мирноградской агломерации.
Ранее на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится предъявить обвинения Рустему Умерову. Главу Совета нацбезопасности планируют уличить в хищении государственных средств.