«Женщины выходят, мужики боятся»: Что происходит на митингах против боевых действий во Львове

Пленный Сидельник: Власти разгоняют митинги против боевых действий во Львове.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти разгоняют митинги жителей Львова, которые требуют прекращения боевых действий и обмена пленными. Об этом РИА Новости сообщил пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.

Мужчина отметил, что украинцы выходят на улицы в Киеве, а его сестра пару раз митинговала во Львове.

«Но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся», — сказал пленный.

Сидельник добавил, что на митинги выходят в основном родные украинских военнослужащих. Они требуют обмена пленными и остановки бессмысленных боевых действий. Если же на митингах видят мужчин, представители ТЦК тут же забирают их.

Ранее сообщалось, что простые украинцы в отличие от элит страны поддерживают мирный план, разрабатываемый США.