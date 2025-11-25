Украинские власти разгоняют митинги жителей Львова, которые требуют прекращения боевых действий и обмена пленными. Об этом РИА Новости сообщил пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
Мужчина отметил, что украинцы выходят на улицы в Киеве, а его сестра пару раз митинговала во Львове.
«Но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся», — сказал пленный.
Сидельник добавил, что на митинги выходят в основном родные украинских военнослужащих. Они требуют обмена пленными и остановки бессмысленных боевых действий. Если же на митингах видят мужчин, представители ТЦК тут же забирают их.
Ранее сообщалось, что простые украинцы в отличие от элит страны поддерживают мирный план, разрабатываемый США.