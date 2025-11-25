Ричмонд
«СВ»: в Харьковской области уничтожен комвзвода батальона ВСУ «Волкодавы»

Авиаударом был уничтожен пункт управления украинского взвода БПЛА «Волкодавы».

Источник: Аргументы и факты

Командир взвода БПЛА украинского батальона «Волкодавы» был ликвидирован в Харьковской области, написал Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

Это подразделение входит в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Поражение было нанесено с воздуха.

«На харьковском направлении точным авиаударом уничтожен пункт управления взвода БПЛА 34-го батальона “Волкодавы” 57-й омпбр. Ликвидирован командир взвода», — говорится в публикации.

Напомним, 23 ноября стало известно, что ударам подверглись танковый полигон и позиции зенитно-ракетных комплексов ВСУ в Одесской области. Также наносилось поражение объектам киевского режима в Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях.

