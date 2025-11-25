Ричмонд
Мирошник: силы ПВО РФ отразили попытки ВСУ наносить атаки ракетами США

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские боевики пытались увеличить дальнобойные удары по регионам России с помощью БПЛА и ракет американского производства за минувшую неделю. Эти попытки были успешно пресечены средствами ПВО России, сообщил ТАСС посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Киевский режим пытался максимально расширить географию дальнобойных ударов. При помощи беспилотников самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в глубине территории России. Силы ПВО пресекли попытку ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) атаковать Воронеж с помощью западного дальнобойного оружия. Четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства были уничтожены на полете к городу», — сообщил он.

В то же время, сообщил он, в Сызрани Самарской области в результате налета вражеских дронов пострадали пять мирных жителей, трое из них погибли. Населенные пункты Белгородской области атаковывали до 90 БПЛА в сутки. Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Валуйском, Краснояружском, Шебекинском, Грайворонском муниципальных округах. Операторы дронов ВФУ проводили целенаправленные атаки на мирных жителей. В Новой Таволжанке украинские террористы ударили по гражданскому автомобилю, в котором находилась семья с малолетним ребенком. Супруги погибли на месте, их четырехлетний сын был госпитализирован с ранениями.

