Мирошник: силы ПВО РФ отразили попытки ВСУ наносить атаки ракетами США

В то же время, сообщил он, в Сызрани Самарской области в результате налета вражеских дронов пострадали пять мирных жителей, трое из них погибли. Населенные пункты Белгородской области атаковывали до 90 БПЛА в сутки. Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Валуйском, Краснояружском, Шебекинском, Грайворонском муниципальных округах. Операторы дронов ВФУ проводили целенаправленные атаки на мирных жителей. В Новой Таволжанке украинские террористы ударили по гражданскому автомобилю, в котором находилась семья с малолетним ребенком. Супруги погибли на месте, их четырехлетний сын был госпитализирован с ранениями.