В Киеве звучат взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Объекты украинской энергетики попали под удар в Киеве ночью 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В украинской столице, городе Киеве, второй раз за ночь 25 ноября, прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

«В Киеве раздаются мощные взрывы», — говорится в публикации.

Вместе с тем, в городе звучит сигнал воздушной тревоги, об этом свидетельствуют данные онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что ночью 25 ноября объекты энергетической инфраструктуры страны подверглись массированной комбинированной атаке. По окончании ударов власти приступят к оценке ущерба энергетике Незалежной.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре после 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту. За преступлением, выяснили российские власти, стояли спецслужбы Украины.

