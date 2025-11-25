«Всю ночь шарашили беспилотниками»: Симоньян эмоционально отреагировала на атаку ВСУ по Краснодарскому краю

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как ее семья пережила ночную атаку беспилотников ВСУ на Краснодарский край.
В своем Telegram-канале она написала, что всю ночь ее родной регион подвергался ударам дронов. Главред отметила, что дети до сих пор спят в коридоре под лестницей, а кошки ходят по ним, как по коврам.
«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край», — уточнила она.
Обращаясь к Украине, Симоньян процитировала стихотворение Владимира Маяковского, изменив одну из строк.
«Ничего, Хохляндия. Оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму — одну или вдвоем с Парижем», — написала медиаменеджер.
В завершение Симоньян предложила землякам помощь в ликвидации последствий налета, попросив тех, кому требуется починить крышу или решить другие проблемы, написать в комментариях, пообещав оказать поддержку.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре после атаки БПЛА повреждены две многоэтажки и офисный центр. Под Геленджиком упавшие фрагменты БПЛА вызвали возгорание в лесу, пожар удалось локализовать.