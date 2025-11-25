Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ДНР рассказали, когда восстановят участок водоканала Северский Донец — Донбасс

Пушилин: ВСУ намеренно повредили часть водоканала в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины специально разрушили участок водоканала Северский Донец — Донбасс. Об этом РИА Новости сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, эта часть канала была изношена, а результате разрыва боеприпасов часть канала была намеренно повреждена.

Глава ДНР добавил, что канал восстановят после освобождения Славянска.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что решение о строительстве второй ветки водовода «Дон-Донбасс» в ДНР будет принято после расчетов альтернативных вариантов. Что будет наиболее целесообразно с экономической точки зрения, тот способ будет использован.

До этого проблемы с водой на Донбассе Пушилин обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше