Власти ДНР рассказали, когда восстановят участок водоканала Северский Донец — Донбасс

Ранее Денис Пушилин сообщил, что решение о строительстве второй ветки водовода «Дон-Донбасс» в ДНР будет принято после расчетов альтернативных вариантов. Что будет наиболее целесообразно с экономической точки зрения, тот способ будет использован.