Власти ДНР рассказали, когда восстановят участок водоканала Северский Донец — Донбасс

Вооруженные силы Украины специально разрушили участок водоканала Северский Донец — Донбасс. Об этом РИА Новости сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, эта часть канала была изношена, а результате разрыва боеприпасов часть канала была намеренно повреждена.
Глава ДНР добавил, что канал восстановят после освобождения Славянска.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что решение о строительстве второй ветки водовода «Дон-Донбасс» в ДНР будет принято после расчетов альтернативных вариантов. Что будет наиболее целесообразно с экономической точки зрения, тот способ будет использован.
До этого проблемы с водой на Донбассе Пушилин обсудил с президентом России Владимиром Путиным.