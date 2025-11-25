Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. Российская система ПВО в ночь на вторник перехватила и уничтожила 143 украинских беспилотника над акваториями Черного и Азовского морей и над Крымом. Всего над регионами страны за прошедшую ночь были ликвидированы 249 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что из них 116 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 23 — над территорией Республики Крым и четыре — над акваторией Азовского моря.

Кроме того, 76 беспилотников перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской, четыре — над Курской, два — над Белгородской, один — над Липецкой.

Утром во вторник стало известно, что три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше