Над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 143 беспилотника ВСУ

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что из них 116 беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, 23 — над территорией Республики Крым и четыре — над акваторией Азовского моря.
Кроме того, 76 беспилотников перехвачены и уничтожены над Краснодарским краем, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской, четыре — над Курской, два — над Белгородской, один — над Липецкой.
Утром во вторник стало известно, что три человека погибли и 17 ранены при массированном налете беспилотников на Краснодарский край и Ростовскую область, повреждены жилые дома.