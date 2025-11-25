«Будем сдаваться, жить хотим»: оставшиеся без боеприпасов боевики ВСУ сложили оружие в селе Тихом

Российские военные взяли в плен восемь бойцов ВСУ, оставшихся без патронов. Об этом старший стрелок 36-й бригады с позывным Зов сообщил РИА Новости.
По его словам, российским бойцам было известно о нахождении противника в одном из подвалов населенного пункта Тихое. После того как огонь со стороны ВСУ прекратился, они окружили укрытие и вошли внутрь.
«Они сидели уже без патронов, без всего. Сразу сказали, что сдаются», — отметил Зов.
Во время общения российские военные спросили пленных, почему те не сложили оружие раньше. Они объяснили, что действовали в соответствии с полученным приказом — отстреливаться до последнего патрона. На вопрос «Ну вот вы отстрелялись, что дальше?» задержанные ответили: «Будем сдаваться, жить хотим».
Ранее российские военные на Константиновском направлении взяли в плен двух украинских бойцов, которые кричали о том, что у них есть дети. Стрелок с позывным «Горец» отметил, что столкновение произошло в одном из блиндажей сил ВСУ.