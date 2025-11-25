«Будем сдаваться, жить хотим»: оставшиеся без боеприпасов боевики ВСУ сложили оружие в селе Тихом

Во время общения российские военные спросили пленных, почему те не сложили оружие раньше. Они объяснили, что действовали в соответствии с полученным приказом — отстреливаться до последнего патрона. На вопрос «Ну вот вы отстрелялись, что дальше?» задержанные ответили: «Будем сдаваться, жить хотим».