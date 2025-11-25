Трое погибли. Отражена одна из самых сильных атак на юг России

К сожалению, в результате вражеского налёта погибли трое человек, пострадали ещё восемь.
Повреждения получили жилые дома и социальные объекты в Таганроге и Неклиновском районе. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Есть жертвы.
После полуночи над Таганрогом и Неклиновским районом Ростовской области появились вражеские дроны. Местные жители сообщали в соцсетях о характерном жужжании, работе сирен, а также громких звуках сбития. Около трёх часов ночи губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО отражает массированную атаку. Тогда же стало известно, что на земле не обошлось без разрушений.
В Таганроге повредило фасады и окна в двух жилых домах, пострадали также припаркованные машины. В селе Петрушино Неклиновского района загорелся частный дом. А в Весёло-Вознесенке обломок дрона попал на трубу газопровода у дома, что привело к пожару.
Эта ночь принесла жертвы. Около шести утра губернатор в своем Telegram-канале сообщил о первом погибшем:
«Атака врага этой ночью принесла большое горе — в Таганроге погиб один человек. Разные ранения получили ещё десять человек. Двоим из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу».
Спустя полчаса пришла новая тяжёлая весть: «К сожалению, врачам не удалось спасти ещё двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона.
Редакция rostov.aif.ru выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших земляков.
Со слов местных жителей, один из погибших — таксист, который работал в ночное время. Он получил серьёзные осколочные ранения, спасти мужчину не удалось.
Попали в детский сад.
Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате ночной массированной атаки на приморский город повреждены две многоэтажки, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. На местах ЧП трудятся оперативные службы.
«Никто не останется без поддержки — всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — заверила глава Таганрога.
По её словам, рабочая группа по оценке мастаба ущерба с утра начнёт обход пострадавших домов. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. По информации главы Неклиновского района Василия Даниленко, повреждения и пострадавшие есть в Новобессергеневском поселении, селе Весёло-Вознесенка, а также в СНТ в районе Бессергеновки.
«Два человека с травмами доставлены в медучреждения. Фиксируются обрывы линии электропередач. Часть электросети в целях безопасности обесточена», — проинформировал глава муницпалитета. Он добавил, что спасатели, медики, а также специалисты-энергетики и сотрудники газовой службы работают на местах происшествий. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль помощь пострадавшим от атаки дронов ВСУ. На места ЧП выехали прокурор Таганрога Роман Коломойцев и прокурор Неклиновского района Виталий Брехачев.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Кроме того, минувшей ночью была совершена одна из самых сильных атак на Краснодарский край. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
Самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике. Однако пострадавшим жителям продолжают оказывать всю необходимую помощь. Глава края поблагодарил военных, сотрудников экстренных и специальных служб за слаженную и оперативную работу.
По информации Минобороны РФ всего за ночь в небе над Ростовской областью перехватили и уничтожили 16 неприятельских БПЛА. Над акваторией Чёрного моря сбили 116 беспилотников самолётного типа, над Краснодарским краем — 76. Всего, по данным ведомства, над страной уничтожили 249 украинских дронов.