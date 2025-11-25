Трое погибли. Отражена одна из самых сильных атак на юг России

После полуночи над Таганрогом и Неклиновским районом Ростовской области появились вражеские дроны. Местные жители сообщали в соцсетях о характерном жужжании, работе сирен, а также громких звуках сбития. Около трёх часов ночи губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что ПВО отражает массированную атаку. Тогда же стало известно, что на земле не обошлось без разрушений.