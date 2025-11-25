Ричмонд
Сын Саркози призвал отправлять мигрантов на военную службу через лотерею

Луи Саркози обратил внимание, что Франция страдает от проблем в сфере миграции.

Источник: Аргументы и факты

Франция должна учредить лотерею для отбора призывников на военную службу из числа мигрантов, прибывших в страну, заявил политический комментатор Луи Саркози, который является сыном бывшего французского президента Николя Саркози.

Он отметил, что всеобщая обязательная воинская повинность не нужна. Вместе с тем, по мнению писателя, к службе в армии можно привлекать некоторых приезжих в обмен на гражданство.

«Почему бы не сделать лотерею — скажем, 10%, где все новые легальные мигранты были бы обязаны служить в армии? Вы хотите стать французами? Очень хорошо. У этого есть цена», — заявил Саркози в эфире радиостанции RMC.

Сын экс-президента обратил внимание, что Франция страдает от проблем в сфере миграции. При этом национальное единство разрушается, а в армии, где все должны быть равны, наблюдается ассимиляция.

Саркози полагает, что военная служба может стать инструментом профилактики мелких преступлений. Политический комментатор считает, что в вооружённые силы следует направлять молодых людей, которые были пойманы на таких правонарушениях.

Напомним, 24 ноября газета Le Figaro написала, что президент Франции Эмманюэль Макрон может объявить о введении в стране добровольной военной службы. По данным журналистов, соответствующее решение прорабатывается уже несколько месяцев.

