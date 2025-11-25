Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 25 ноября российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 249 дронов ВСУ над семью регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 249 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Перехват воздушных целей осуществлялся дежурными средствами ПВО в период с 23:00 24 ноября до 7:00 утра 25 ноября.

Наиболее интенсивная работа велась над акваторией Черного моря, где было уничтожено 116 беспилотников. Над территорией Краснодарского края силы ПВО сбили 76 БПЛА, над Республикой Крым — 23 аппарата.

Над Ростовской областью уничтожено 16 дронов, над Брянской областью — семь. Над Курской областью и акваторией Азовского моря сбили по четыре беспилотника. Над Белгородской областью силы ПВО нейтрализовали два БПЛА, над Липецкой областью — один.

ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.

