Массированный удар

Еще 116 БПЛА были сбиты над Черным морем. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах. Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании краевой столицы, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района. Самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике.